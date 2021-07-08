Я перееду и вынесу соперника, – МакГрегор заговорил о нокауте в бою с Порье
Источник:Rolling Stone
Конор МакГрегор и Дастин Порье 11 июля проведут бой на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США). Эпатажный ирландец пообещал победить соперника.
Конор в своем стиле
Конор МакГрегор и Дастин Порье сойдутся в главном шоу вечера UFC 264. Для них этот бой станет уже третьим. Накануне поединка ирландский боец сделал самоуверенное заявление о предстоящей победе в противостоянии.
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По словам Конора, его соперник много наговорил в его сторону. Теперь ему придется поплатиться за сказанные слова.
Я перееду своего соперника, нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен, как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему. Вот так все будет,
– сказал МакГрегор.
Боец из Ирландии пообещал, что побьет рекорд PPV. Все ждут этого. Конор был участником больших боев, а поединок против Порье будет одним из самых грандиозных. Фанаты смогут посетить поединок, что придаст поединку еще большей яркости и сделает атмосферу еще лучше. Конор уже с нетерпением ждет этого боя с Дастином.
МакГрегор – Порье: перед боем
- Бойцы имеют в своем активе по одной победе. Впервые МакГрегор и Порье встретились в октагоне осенью 2014 года на UFC 178. Тогда ирландец в первом раунде завершил схватку.
- Второй их бой между бойцами был в январе 2021 года. На этот раз Порье взял реванш у эпатажного соперника. Во втором раунде Дастин отправил окровавленного МакГрегора в нокаут.
- Боец из Ирландии покидал арену с помощью костылей. Спортсмен получил медицинский запрет на проведение поединков в ближайшие 180 дней.
- Ранее глава UFC Дэйна Уайт отмечал, что противостояние на T-Mobile Arena состоится при 100-процентном присутствии зрителей.
- Интересно, что этого боя могло вообще и не быть. Оба спортсмена устроили словесную перепалку в соцсетях. Порье обвинил ирландца в обмане. Конор после поединка пообещал отдать солидные деньги в благотворительный фонд, но не сделал этого и перестал выходить на связь. МакГрегор ответил Дастину и отказался от поединка против бойца из США.