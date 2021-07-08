Конор у своєму стилі

Конор МакГрегор та Дастін Пор'є зійдуться у головному шоу вечора UFC 264. Для них цей бій стане вже третім. Напередодні поєдинку ірландський боєць зробив самовпевнену заяву про майбутню перемогу у протистоянні.

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