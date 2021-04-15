Бой UFC состоится со зрителями

Бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье официально был объявлен 14 апреля. Поединок состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Фанаты смешанных единоборств смогут посетить бой.

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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир состоится при 100% заполняемости T-Mobile Arena. Позволит местные власти провести бой с фанами пока неизвестно. UFC уже открыла регистрацию для подачи заявок на билеты.