Бой UFC состоится со зрителями
Бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье официально был объявлен 14 апреля. Поединок состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Фанаты смешанных единоборств смогут посетить бой.
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Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что турнир состоится при 100% заполняемости T-Mobile Arena. Позволит местные власти провести бой с фанами пока неизвестно. UFC уже открыла регистрацию для подачи заявок на билеты.
- Бойцы устроили словесную перепалку в твиттере. Все началось с того, что Порье обвинил ирландца в обмане. Конор после боя пообещал отдать солидные деньги в благотворительный фонд, но не сделал этого и перестал выходить на связь.
- Конор в соцсетях ответил Дастину и отказался от поединка против бойца из США.
- МакГрегор и Порье проведут уже третий бой. Первая встреча бойцов состоялась в 2015 году. Тогда Конор нокаутировал американца в первом раунде.
- Реванш состоялся аж в 2021 году, где победу праздновал Дастин. Во втором раунде он отправил окровавленного МакГрегора в нокаут.