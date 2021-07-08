Конор в своем стиле

Конор МакГрегор и Дастин Порье сойдутся в главном шоу вечера UFC 264. Для них этот бой станет уже третьим. Накануне поединка ирландский боец сделал самоуверенное заявление о предстоящей победе в противостоянии.

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По словам Конора, его соперник много наговорил в его сторону. Теперь ему придется поплатиться за сказанные слова.

Я перееду своего соперника, нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен, как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему. Вот так все будет,

– сказал МакГрегор.

Боец из Ирландии пообещал, что побьет рекорд PPV. Все ждут этого. Конор был участником больших боев, а поединок против Порье будет одним из самых грандиозных. Фанаты смогут посетить поединок, что придаст поединку еще большей яркости и сделает атмосферу еще лучше. Конор уже с нетерпением ждет этого боя с Дастином.

МакГрегор – Порье: перед боем