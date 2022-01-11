Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма, – Усик сделал сексистское заявление
11 января 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Usyk17
Непобедимый украинский боксер Александр Усик сделал сексистское заявление. 33-летний боксер высказал мнение о женщинах в боксе.
Вряд ли слова Усика понравятся девушкам, которые выступают за равноправие.
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"Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Бокс – это контактный вид спорта, жесткий вид спорта, а девушка, по-моему, это что-то мягкое, что-то хорошее, светлое.
Не буду говорить, что я толерантный, и пусть так будет. Я просто скажу, что я не за женский бокс", – сказал Усик на встрече с подрастающим поколением.Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку из-за его пола, а также дискриминация по признаку пола словами или поступками.
Последнее сражение Александра Усика: коротко
- В сентябре 2021 года Усик сенсационно победил британского боксера.
- После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- По словам промоутера Усика, Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем, чтобы Усик вышел на ринг против Тайсона Фьюри.
- Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может пройти уже в апреле.