Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма, – Усик сделал сексистское заявление

Непобедимый украинский боксер Александр Усик сделал сексистское заявление. 33-летний боксер высказал мнение о женщинах в боксе.

Вряд ли слова Усика понравятся девушкам, которые выступают за равноправие.

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"Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Бокс – это контактный вид спорта, жесткий вид спорта, а девушка, по-моему, это что-то мягкое, что-то хорошее, светлое.

Не буду говорить, что я толерантный, и пусть так будет. Я просто скажу, что я не за женский бокс", – сказал Усик на встрече с подрастающим поколением.

Последнее сражение Александра Усика: коротко

В сентябре 2021 года Усик сенсационно победил британского боксера.

После поражения Джошуа активировал опцию о реванше.

По словам промоутера Усика, Джошуа готов отступить от немедленного реванша с украинцем, чтобы Усик вышел на ринг против Тайсона Фьюри.

Однако британцу необходима гарантия, что предстоящее его сражение состоится с победителем.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предварительных деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может пройти уже в апреле.