Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес показал подготовку к предстоящему поединку. Американец должен встретиться с Джорджем Камбососом.

Теофимо Лопес уже активно готовится к защите титула. Боксер показал тренировку в спортивном зале, где выполняет активные упражнения под музыку.

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Невероятный трюк

Что-то безумное со скакалкой делал обидчик Василия Ломаченко, а скорость прыжков была невероятной. На видео можно увидеть, как американец ритмично и довольно интересно прыгал под музыку. Это все было похоже даже чуточку на танец.

Теофимо последний раз выходил на ринг в октябре 2020 года, когда нанес поражение Ломаченко по решению судей. Тот поединок получился довольно скандальным из-за оценок рефери. Украинец хочет провести реванш с боксером из США, но тот наотрез отказывается от второго боя.

Сейчас Лопес должен провести обязательную защиту титула, а его соперником должен стать Джордж Камбосос.

Однако в команде украинца продолжают верить в еще один бой между боксерами. Американский промоутер Боб Арум заявил, что готов был бы взяться за организацию такого поединка.

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