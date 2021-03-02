Адская подготовка: Лопес похвастался невероятными трюками со скакалкой – видео
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес показал подготовку к предстоящему поединку. Американец должен встретиться с Джорджем Камбососом.
Источник:инстаграм Теофимо Лопеса
Теофимо Лопес уже активно готовится к защите титула. Боксер показал тренировку в спортивном зале, где выполняет активные упражнения под музыку.
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Невероятный трюк
Что-то безумное со скакалкой делал обидчик Василия Ломаченко, а скорость прыжков была невероятной. На видео можно увидеть, как американец ритмично и довольно интересно прыгал под музыку. Это все было похоже даже чуточку на танец.
Теофимо последний раз выходил на ринг в октябре 2020 года, когда нанес поражение Ломаченко по решению судей. Тот поединок получился довольно скандальным из-за оценок рефери. Украинец хочет провести реванш с боксером из США, но тот наотрез отказывается от второго боя.
- Сейчас Лопес должен провести обязательную защиту титула, а его соперником должен стать Джордж Камбосос.
- Однако в команде украинца продолжают верить в еще один бой между боксерами. Американский промоутер Боб Арум заявил, что готов был бы взяться за организацию такого поединка.
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