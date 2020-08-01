Украинский журналист Сергей Болотников покинул шоу "ТаТоТаке", потому что будет работать в львовских "Карпатах". Какую должность будет занимать журналист, пока неизвестно.

Об этом рассказал сам журналист в специальном видео на YouTube-канале "ТаТоТаке", который он вел в течение 2,5 лет.

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Новый человек в клубе

По его словам, он покидает проект ради родного клуба. Всего Болотников провел в программе 163 выпуска и 8 интервью.

"Карпаты" – родной клуб, я не мог отказаться. В "ТаТоТаке" я, наверное, уже сделал все, что мог. Достиг какого-то потолка в журналистике. Пришло время двигаться дальше,

– подытожил Болотников.

Несмотря на изменения проект продолжит свое существование. Кто заменит Болотникова в программе, пока неизвестно.

Добавим, что "Карпаты" уже покинул ряд футболистов и это, скорее всего, далеко не последние, которые продолжат карьеру в другом клубе.

Кто покинул "Карпаты"

С клубом попрощался капитан Дмитрий Кльоц. Еще ранее команду покинули Андро Гиоргадзе, Алексей Хахлев, Артем Козак и Василий Прийма.

Закончилась аренда Владислава Дубинчака и Егора Назарины. Добавим, что последний вернулся в Бельгию, но уже успел подписать контракт на 3 года с луганской "Зарей".

Также в аренде в клубе находился и Орест Кузык.

31 июля "Карпаты" покинули еще три футболиста. Завершились арендные соглашения голкипера Олега Кудрика, а также Владимира Танчика и Геннадия Пасича.