Известный журналист Болотников получил должность в "Карпатах" – "ТаТоТаке"
Украинский журналист Сергей Болотников покинул шоу "ТаТоТаке", потому что будет работать в львовских "Карпатах". Какую должность будет занимать журналист, пока неизвестно.
Об этом рассказал сам журналист в специальном видео на YouTube-канале "ТаТоТаке", который он вел в течение 2,5 лет.
Стоит прочитать: Тотальное понижение: "Карпаты" определились, в какой лиге начнут сезон
Новый человек в клубе
По его словам, он покидает проект ради родного клуба. Всего Болотников провел в программе 163 выпуска и 8 интервью.
"Карпаты" – родной клуб, я не мог отказаться. В "ТаТоТаке" я, наверное, уже сделал все, что мог. Достиг какого-то потолка в журналистике. Пришло время двигаться дальше,
– подытожил Болотников.
Несмотря на изменения проект продолжит свое существование. Кто заменит Болотникова в программе, пока неизвестно.
Добавим, что "Карпаты" уже покинул ряд футболистов и это, скорее всего, далеко не последние, которые продолжат карьеру в другом клубе.
Кто покинул "Карпаты"
С клубом попрощался капитан Дмитрий Кльоц. Еще ранее команду покинули Андро Гиоргадзе, Алексей Хахлев, Артем Козак и Василий Прийма.
Закончилась аренда Владислава Дубинчака и Егора Назарины. Добавим, что последний вернулся в Бельгию, но уже успел подписать контракт на 3 года с луганской "Зарей".
Также в аренде в клубе находился и Орест Кузык.
31 июля "Карпаты" покинули еще три футболиста. Завершились арендные соглашения голкипера Олега Кудрика, а также Владимира Танчика и Геннадия Пасича.