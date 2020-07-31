Львовские "Карпаты" определились, в какой лиге начнут сезон 2020/2021. По итогам сезона 2019/2020 "львы" покинули украинскую Премьер-лигу, ведь были дисквалифицированы за неявку на два поединка.

Совладелец "Карпат" Олег Смалийчук рассказал, что будет с львовским клубом. Об этом сообщает FootballHub.

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Смалийчук 30-го июля провел на стадионе "Украина" встречу с родителями воспитанников ДЮФШ "Карпаты", информирует сайт "львов".

Сообщается, что академия "Карпат" будет функционировать в дальнейшем. Академия будет стабильно финансироваться.

"Карпаты" начнут сезон во Второй лиге

Новый сезон первая команда "Карпат" начнет в третьем по силе дивизионе Украины – Второй лиге. Команда будет базироваться во Львове.

"Карпаты" надеются через 2 года вернуться в УПЛ.

Без олигархов

По информации источника, отныне юридически клуб не принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Петру Дыминскому.

Смалийчук выдвинул инициативу, чтобы президента "Карпат" избирал совет директоров. Свою кандидатуру нынешний совладелец "Карпат" готов подать на 5 лет.