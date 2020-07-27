Карпати припинили співпрацю з Дмитром Кльоцом – вихованцем львівської школи та одним з лідерів "левів".

Про це львівський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

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"У моїх жилах тече зелено-біла кров і я буду щасливим, якщо зможу повернутися в Карпати одного дня. Я дійсно відчував, що маю дві сім’ї і безмежно вдячний усім, кого зустрічав на своєму карпатівському шляху. Де б я не був і в якій команді не виступав би, мені бракуватиме львівських вболівальників. Дякую за підтримку, критику і любов. Я завжди їх цінуватиму", – сказав Кльоц.

Кар'єра Кльоца в "Карпатах"

Кльоц – вихованець "Карпат". Півзахисник виступає за першу команду з 2015 року. У сезоні 2019/20 Кльоц провів за "левів" 23 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: