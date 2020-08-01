Український журналіст Сергій Болотніков покинув шоу "ТаТоТаке" через те, що буде працювати у львівських "Карпатах". Яку посаду обійматиме журналіст наразі невідомо.

Про це розповів сам журналіст у спеціальному відео на YouTube-каналі "ТаТоТаке", яке він вів протягом 2,5 років.

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Нова людина у клубі

За його словами, він покидає проєкт заради рідного клубу. Загалом Болотніков провів у програмі 163 випуски та 8 інтерв'ю.

"Карпати" – рідний клуб, я не міг відмовитися. У "ТаТоТаке" я, напевно, вже зробив все, що міг. Досяг якогось стелі в журналістиці. Настав час рухатися далі,

– підсумував Болотніков.

Попри зміни проєкт продовжить своє існування. Хто замінить Болотнікова у програмі наразі невідомо.

Додамо, що "Карпати" вже покинули ряд футболістів та це швидше за все далеко не останні, які продовжать кар'єру в іншому клубі.

Хто покинув "Карпати"

З клубом попрощався капітан Дмитро Кльоц.Ще раніше команду покинули Андро Гіоргадзе, Олексій Хахльов, Артем Козак та Василь Прийма.

Закінчилася оренда Владислава Дубінчака та Єгора Назарини. Додамо, що останній повернувся у Бельгію, але вже встиг підписати контракт на 3 роки з луганською "Зорею".

Також в оренді в клубі перебував і Орест Кузик.

31 липня "Карпати" покинули ще три футболісти. Завершились орендні угоди голкіпера Олега Кудрика, а також Володимира Танчика та Геннадія Пасіча.