"Карпаты" продолжают терять игроков: ушел капитан команды
Карпаты прекратили сотрудничество с Дмитрием Клецом – воспитанником львовской школы и одним из лидеров "львов".
Об этом львовский клуб сообщил на своем официальном сайте.
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"В моих жилах течет зелено-белая кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в Карпаты однажды. Я действительно чувствовал, что имею две семьи и бесконечно благодарен всем, кого встречал на своем карпатовском пути. Где бы я не был и в какой команде не выступал бы, мне будет не хватать львовских болельщиков. Спасибо за поддержку, критику и любовь. Я всегда буду их ценить", – сказал Клец.
Карьера Клеца в "Карпатах"
Клец – воспитанник "Карпат". Полузащитник выступает за первую команду с 2015 года. В сезоне 2019/20 Клец провел за "львов" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.