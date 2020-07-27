Карпаты прекратили сотрудничество с Дмитрием Клецом – воспитанником львовской школы и одним из лидеров "львов".

Об этом львовский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Читайте также: Львовские "Карпаты" могут получить миллион евро от московского ЦСКА

"В моих жилах течет зелено-белая кровь и я буду счастлив, если смогу вернуться в Карпаты однажды. Я действительно чувствовал, что имею две семьи и бесконечно благодарен всем, кого встречал на своем карпатовском пути. Где бы я не был и в какой команде не выступал бы, мне будет не хватать львовских болельщиков. Спасибо за поддержку, критику и любовь. Я всегда буду их ценить", – сказал Клец.

Карьера Клеца в "Карпатах"

Клец – воспитанник "Карпат". Полузащитник выступает за первую команду с 2015 года. В сезоне 2019/20 Клец провел за "львов" 23 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: