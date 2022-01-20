Климас: Надо посмотреть

Эгис Климас впервые увидел Василия Ломаченко на ринге в 2007 году. Было это на чемпионате мира в Чикаго. 57-летний американец общался с другими иностранными представителями, которые остались приятно поражены талантом украинца.

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Воу, какой малый. Надо посмотреть,

– сказал Климас.

К сожалению, в этом поединке Ломаченко потерпел первое поражение. С этого времени фамилия Василия постоянно была на слуху в боксерском сообществе.

"Я поставил себе такую цель"

После этого были Олимпийские игры, чемпионат мира. Но больше всего американского менеджера удивила серии WSB. После чего Климас поставил себе цель подписать Ломаченко.

Я поставил себе такую цель, чтобы кровь из носа, мне нужно взять Василия Ломаченко как боксера под свое крыло,

– вспомнил промоутер.

Успех Ломаченко в 2021-м году