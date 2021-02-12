Клуб УПЛ Колос поки не буде розривати контракт з форвардом Євгеном Селезньовим. У гравця відбулася розмова з президентом клубу Андрієм Засухою і сторони домовилися про продовження співпраці.

Сторони вислухали один одного, але крапка в цьому питанні ще не поставлена. Головний тренер Колоса Руслан Костишин на зустріч приїхати відмовився.

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За інформацією джерела, Селезньов вибачився перед наставником, відправивши йому вибачення СМС-повідомленням.

Колос та Селезньов не розривають контракт. Це головний підсумок зустрічі гравця із президентом клубу. Сторони вислухали одне одного, але крапки не поставили. Костишин на зустріч приїздити відмовився. Хоча раніше отримав смс, в якій Женя перепросив за емоції у спілкуванні з коучем — Igor Burbas (@iburbas) February 11, 2021

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