Об этом Вадим Гутцайт рассказал в эфире программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он считает, что к миграции спортсменов стоит относиться проще.
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"Она выиграла Олимпийские игры в 1994 году и уехала в США. Ей 27 лет. Кто-то отказывается, кто-то приезжает к нам. Надо проще смотреть и не искать измену. Это ее личное дело", – заверил министр.
Что она сделала для Украины после 27 лет? Она выиграла Олимпийские игры, мы чтим ее. Она великая украинская спортсменка, но потом она выбрала другую страну,
– добавил Гутцайт.
По его словам, есть спортсмены, которые выбирают другую страну. Однако есть и патриоты своего государства.
"Ольге Харлан предлагают миллионы долларов за то, чтобы она уехала из Украины, но она остается. Почему об этом никто не говорит? Есть патриоты, а есть люди, которые выбирают другой путь. Это нормальная жизнь", – подытожил министр.
Баюл отказалась от гражданства: главное
- Украинцев 22 августа поразила новость о том, что фигуристка отказалась от украинского гражданства. Она выбрала США.
- Причины спортсменка не назвала. Однако накануне она возмущалась из-за того, что Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия Независимости Украины.
- Она заявила, что родилась русской, а умрет – американкой.