Об отказе от украинского гражданства Оксана Баюл сообщила на своей странице в инстаграм.

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Она также отметила, что очень взволнована из-за этого.

Причины, почему Оксана Баюл решила отказаться от украинского гражданства, она не указала, хотя привела цитату о том, что даже во время получения второго гражданства, она остается гражданином Украины. Скорее всего, Баюл получила гражданство США, где она проживает с середины 1990-х годов.

Возможность отказаться от гражданства Украины регулируется Законом "О гражданстве Украины". Можно потерять его добровольно, выразив желание или по инициативе государства. Если гражданин выражает желание добровольно выйти из гражданства, то он должен написать специальное заявление.

Обида Баюл

Стоит добавить, что недавно Баюл опубликовала еще один пост в инстаграм, где она пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия Независимости Украины

"Что вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чем вопрос? А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо", – написала Баюл.

Полный текст сообщения Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство... Согласно законодательству Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, то он все еще признается в правоотношениях гражданином Украины. Я отказываюсь от украинского гражданства".