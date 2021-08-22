Об отказе от украинского гражданства Оксана Баюл сообщила на своей странице в инстаграм.
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Она также отметила, что очень взволнована из-за этого.
Причины, почему Оксана Баюл решила отказаться от украинского гражданства, она не указала, хотя привела цитату о том, что даже во время получения второго гражданства, она остается гражданином Украины. Скорее всего, Баюл получила гражданство США, где она проживает с середины 1990-х годов.
Обида Баюл
Стоит добавить, что недавно Баюл опубликовала еще один пост в инстаграм, где она пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование 30-летия Независимости Украины
"Что вы добились в вашем ко мне унижении? Вот в чем вопрос? А то, что Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости – так я уже давно не летаю в облаках, и все равно спасибо", – написала Баюл.
Полный текст сообщения Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства
"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство... Согласно законодательству Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, то он все еще признается в правоотношениях гражданином Украины. Я отказываюсь от украинского гражданства".
- Напомним, что Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины. Она завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. До этого в 1993 году она стала чемпионкой мира. После этого Баюл перебралась жить в США, где занимается тренерской деятельностью.