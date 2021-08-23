Баюл: Я всем за все спасибо
Баюл 22 августа неожиданно объявила, что решила отказаться от украинского гражданства. Выдающаяся спортсменка, проживающая в США, похоже возьмет американский паспорт.
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В своем инстаграме Баюл опубликовала новое сообщение. Она заявила, что родилась русской, а умрет – американкой.
Я всем за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой,
– написала Баюл.
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- Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины.
- Уроженка украинского Днепра завоевала золотую медаль в фигурном катании на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. В 1993 году она стала чемпионкой мира.
- В середине 1990-х Баюл перебралась жить в США. Там она занимается тренерской деятельностью.