Баюл: Я всем за все спасибо

Баюл 22 августа неожиданно объявила, что решила отказаться от украинского гражданства. Выдающаяся спортсменка, проживающая в США, похоже возьмет американский паспорт.

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В своем инстаграме Баюл опубликовала новое сообщение. Она заявила, что родилась русской, а умрет – американкой.

Я всем за все благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой,

– написала Баюл.



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