Баюл: Миру – мир

Первая олимпийская чемпионка Украины прокомментировала тревожные новости относительно возможного российского вторжения. Спортсменка поддержала своих земляков.

Кстати Олимпиада – не помеха Путину напасть на Украину, если он захочет: доказано историей

Молюсь о мире за народ Украины, за моих друзей и мою далекую родину. Миру – мир!,

– написала Баюл в инстаграме.



Баюл опубликовала фотографию в украинской форме / Фото из инстаграма чемпионки

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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