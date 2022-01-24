Баюл: Миру – мир
Первая олимпийская чемпионка Украины прокомментировала тревожные новости относительно возможного российского вторжения. Спортсменка поддержала своих земляков.
Кстати Олимпиада – не помеха Путину напасть на Украину, если он захочет: доказано историей
Молюсь о мире за народ Украины, за моих друзей и мою далекую родину. Миру – мир!,
– написала Баюл в инстаграме.
Баюл опубликовала фотографию в украинской форме / Фото из инстаграма чемпионки
Оксана Баюл: что известно о спортсменке
- Баюл – олимпийская чемпионка-1994 в Лиллегаммере, чемпионка мира 1993 года, первая олимпийская чемпионка независимой Украины и единственная – в фигурном катании.
- После победы на Олимпиаде 16-летняя Оксана переехала из Одессы в США, где имела длительную профессиональную карьеру в шоу.
- В августе 2021-го года она сообщила, что отказалась от украинского гражданства.
- Накануне 30-летия Независимости Украины. Баюл опубликовала еще один пост в инстаграме, где она пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование.