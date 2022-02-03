Безперспективний початок

Баюл познайомилася з фігурним катанням ще у чотири роки. Правда тоді ніхто не зміг і подумати, як багато вирішить ця зустріч. ЇЇ комплекція та незграбні рухи тільки підкреслювали те, що спорт не для неї. Та вже у сім років чемпіонські задатки дівчинки були неабияк помітні.

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Майстерність юної Баюл лише прогресувала. У 12 років вона дебютувала на чемпіонаті СРСР, але зачепитися за п'єдестал їй не вдалося. Поставити хрест на її кар'єрі могли сімейні труднощі.

Вже через рік після її дебюту у професійному спорті в неї померла мама Марина Баюл, яка хворіла на рак. Невдовзі не стало і бабусі дівчинки.

Спершу Оксаною опікувався її тренер Станіслав Коритек, та незабаром він поїхав працювати до Канади. Юна фігуристка залишилася зовсім самою.

На щастя, про Баюл подбали тренера Валентин Ніколаєв та Галина Змієвська. Саме вони перевезли дівчинку з Дніпра до Одеси. Тож спортивна кар'єра Оксани продовжується.

Шлях до першої Олімпіади

У 14-рімному віці Баюл спробувала свої сили на чемпіонаті СРСР, де замкнула топ-10. Чи міг хтось тоді подумати, що вже через менш, ніж 3 роки дівчина тріумфує на Олімпійських іграх? Певно, що ні.

І для цього було декілька причин, однією з яких є висока конкуренція у складі СРСР. Тому талановитій фігуристці пророкували виступ на Олімпійських іграх лише у 1998 році.



Оксана Баюл / Фото з інстаграму фігуристки

Сама спортсменка не раз зазначала, що розпад Радянського Союзу та Незалежність України неабияк вплинули на її кар'єру. Бо ж за таких умов навряд чи дівчині знайшлося б місце у складі олімпійської збірної.

Вже у 1993-му у 15-річному віці Баюл заявляє про себе на міжнародній арені. Дівчина дебютує на чемпіонаті Європі, де виборює срібну нагороду. Краще за неї була тільки представниця Франції Сурія Боналі.

Того ж року українка дебютує на чемпіонаті світу у Празі, де здобуває сенсаційну перемогу. До того ж Оксані вдалося тріумфувати з першої спроби.

"Вкрала" перемогу в американки

Та навіть статус чинної чемпіонки світу не робив Баюл фавориткою Олімпіади-1994. Всі експерти пророкували перемогу американці Ненсі Керріган.

Незадовго до Олімпійських ігор на головну фаворитку було скоєно напад. У справі був причетний колишній чоловік Тоні Хардінг, яка була колегою по збірній Ненсі.

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На тлі неприємного інциденту американка була однією із найвідоміших атлеток Ігор у Ліллегаммері. Тож перемога Керріган мала стати подвигом волі. Та і щасливий кінець нелегкої дороги до Олімпіади був би теж неабияк доречним. Проте 16-річна українка мала свої плани.

Після прибуття до Норвегії тренерка Оксани Галина Змієвська неабияк за нею пильнувала. Наставниця навіть не пустила фігуристку на церемонію відкриття Олімпійських ігор. Змієвська турбувалася, що Баюл може захворіти. Оскільки у Ліллегаммері було досить холодно, а належного екіпірування збірна України тоді ще не мала.



Оксана Баюл / Фото з інстаграму спортсменки

Та, на жаль, без проблем все ж таки не обійшлося. На тренуванні перед довільною програмою Баюл зіткнулася з німкенею Танею Шевченко.

Українка серйозно травмувала ногу, довелося навіть накладати шви. До того ж вона ще пошкодила і спину. Учать в Іграх була під питанням. Тренера сумнівалися, що 16-річна фігуристка зможе виступити у Ліллегаммері.

Тріумф зі сльозами

Та все ж таки Баюл приймає рішення вийти на лід, нашпигувавшись знеболюючими. Оксана продемонструвала свою силу волі та нестерпну жагу до перемоги, дівчина за всю програму не подала вигляду, що її щось турбує.

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Спершу на лід вийшла головна фаворитка Ненсі. Американці вдалося успішно виступити. Вона не приховувала свого задоволення від вдало виконаної програми. Судді теж не обділили фігуристку.

Фанати бурхливими оплесками вітали головну претендентку на нагороду. Не встиг вщухнути галас вболівальників, як на лід вийшла 16-річна українка.



Оксана Баюл / Фото з інстаграму чемпіонки

Тривала пауза. Страх, що щось піде не так. Нарешті. Залунала музика Чайковського.

Певно, що ніхто не здогадується, що юна фігуристка перед виступом отримала ін’єкції у спину та ногу. Рухи дівчини вирізнялися грацією та довершеністю. Вона не припустилася жодної технічної помилки.

15 останніх секунд. Потрібно ризикувати.

Вже на фініші свого виступу Оксана додала до програми ще й каскад з подвійним тулупом. Їй все вдалося.

Відео виступу українки



Думка суддів розділилася. Четверо віддали першість Ненсі, четверо – Оксані. Переломним став бал за артистичність від німецького судді Яна Хоффмана. Він віддав першість саме українці.

Так! Баюл здобула важливе перше "золото".

Їхали по гімн в олімпійське селище

Юна українська спортсменка не могла стримати емоцій після того, як побачила оцінки за свій виступ. Дівчина розплакалася на плечі Галини Змієвської. Схоже, що вона сама не вірила у свою перемогу.

Після закінчення змагань Баюл оголосили олімпійською чемпіонкою. На українку очікувала церемонія нагородження, яка значно затягнулася.

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Організатори Олімпійських ігор-1994 не підготували гімн та прапор України. Тоді ніхто і подумати не зміг, що хтось з українців очолить п'єдестал.

Натомість вони запропонували таку собі альтернативу – включити гімн Росії. Тодішній президент НОК України Валерій Борзов відразу відмовився від такої пропозиції.



Баюл після повернення з Ліллегаммера / Фото з інстаграму Оксани

Закінчилося все тим, що тренерка Баюл Змієвська відправилася разом з поліцейськими до олімпійського селища, аби забрати касету з записом гімну.

Не завдяки, а всупереч український гімн вперше пролунав на Олімпійських іграх. Теж саме стосувалося і перемоги Оксани.

Випробування славою

Затьмарена неймовірним успіхом 16-річна Баюл була переконана, що перемога в Ліллегаммері на неї ніяк не вплине. Та дівчина помилилася.

Після тріумфального виступу на Іграх українка разом з тренеркою переїхали до США. Фігуристка стала виступати серед професіоналів. Проте випробування славою та багатством Оксані не вдалося пройти.

Дівчина регулярно почала вживати алкоголь. Пізніше вона зізналася, що саме він послабляв її емоції, коли у неї було безліч проблем.

У 1997-му у стані алкогольно сп'яніння українка потрапила в аварію. На щастя, ніхто з учасників ДТП не постраждав.



Родина Баюл / Фото з інстаграму олімпійської чемпіонки

На момент аварії Баюл ще не виповнився 21 рік – до цього віку у США заборонено вживати алкоголь. Оксана погодилася зі звинуваченнями поліції та потрапила до спеціальної програми для алкозалежних.

Згодом українці вдалося перемогти алкоголізм. Вона знову почала виступати на різних шоу у США. Оксана паралельно займалася ще бізнесом, а також написала декілька книжок.

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У 2010-му володарка першого олімпійського "золота” за часів Незалежної України повернулася на батьківщину. Вона хотіла розвивати фігурне катання у країні. Проте у неї виникли розбіжності з колишнім тренером та місцевою федерацією. Тому вона повернулася до США.

Оксана Баюл одружена та має донечку, яку навчає фігурному катанню.

Відео з тренування Баюл та її доньки

Зміна громадянства

У серпні 2021-го року у своєму інстаграмі Баюл повідомила, що відмовилася від українського громадянства. Напередодні 30-ліття Незалежності України.

Баюл опублікувала пост в мережі, де вона поскаржилася, що Президент України Володимир Зеленський не запросив її на святкування.