17 августа "Интер" встретится с донецким "Шахтером" в матче 1/2 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Интер-Шахтер: прогноз

Миланский "Интер" в 1/4 финала Лиги Европы нанес поражение немецкому "Байеру", пишет 24 канал. Со старта итальянцы играли первым номером и уже на 15-й минуте открыли счет благодаря голу Баррели. Уже через шесть минут "Интеру" удалось увеличить преимущество на табло. Результативный удар в активе Лукаку.

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Уже на 25-й минуте "Байеру" удалось отквитать один гол. Хаверц подхватил мяч на подступах к воротам, обыгрался с партнером и прошил голкипера. Больше голов в матче команды не забивали – 2:1.

"Шахтер" же без проблем разгромил "Базель". Уже по состоянию на 22 минуту счет матча был 2:0 в пользу "горняков" благодаря голам Мораеса и Тайсона.

Во второй 45-минутке "Шахтер" дальше продолжал показывать, кто фаворит во встрече. На 75-й минуте Патрик удачно реализовал пенальти, а за две минут до конца основного времени встречи свою фамилию на табло записал Додо. Бразилец избежал офсайда и воспользовался прекрасным пасом Тете. Забить гол для Додо было только делом техники, которая его не подвела. Соперник лишь сумел забить гол престижа – 4: 1.

Неудачная статистика для дончан

"Горняки" могут прервать неутешительную статистику в матче против итальянского клуба. Дончане дважды встречались с "Интером". Они впервые сыграли между собой за 15 лет – в квалификации Лиги чемпионов сезона 2005/06. Первый матч состоялся 10 августа в Донецке еще на стадионе "Олимпийский". Тогда "нерадзурри" победили 2:0 благодаря голам Обафеми Мартинса и Адриано.

Матч в Милане 24 августа закончился вничью 1:1. На гол Рекоби "горняки" ответили точным ударом Элано. Сама игра на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялась без зрителей.

Интер-Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры Parimatch считают итальянский "Интер". На победу "нерадзурри" стоит коэффициент 1,75. На то, что команда Каштру все-таки будет праздновать успех в матче против титулованного итальянского соперника – 4,60. Ничья – 4,00.

Специалисты считают, что "Интер" поборется за титул Лиги Европы, выход итальянцев они оценили в 1,40. Выход "горняков"– 3,10.

Первыми счет на табло откроют итальянцы – 1,53. А на то, что "Шахтер" первым огорчит голкипера соперника 2,50.

"Тотал матча 2-3 гола" оценен в 2,11. Эксперты прогнозируют, что болельщики увидят голы обеих команд – 1,64.

"Интер" скорее всего в первой 45-минутке забьет гол и будет побеждать. На гол итальянцев стоит коэффициент 1,74. Они считают, что "Шахтер" не сможет забить "Интеру" в первой части встречи – 1,53.

Точку в матче по их мнению поставит "Интер". Последний гол от итальянской команды – 1,53. "Шахтер" последним отличится во встрече – 2,50.

Дончане "победят и тотал больше 2,5" – 6,20. На аналогичный показатель донецкого клуба, но "тотал матча меньше 2,5" оценен в 9,40.