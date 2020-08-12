В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет против итальянского "Интера". В случае победы, в финале на "горняков" ожидает победитель англо-испанского противостояния "Манчестер Юнайтед" – "Севилья". "Шахтер" неоднократно играл против этих команд, но выиграть хотя бы одну игру дончанам так и не удалось.

Чаще всего "Шахтер" играл против "Севильи" – четыре матча. Еще дважды он встречался с "Интером" и "Манчестер Юнайтед". В каждом из этих противостояний "Шахтер" пытался навязать борьбу. Но выиграть хотя бы один матч у этих команд так и не удалось, пишет 24 канал.

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Интер: 2 матча (ничья и поражение), разница голов 1: 3

"Шахтер" и "Интер" сыграли между собой 15 лет – в квалификации Лиги чемпионов сезона 2005/2006. Первый матч состоялся 10 августа в Донецке еще на стадионе "Олимпийский". Тогда "нерадзурри" победили 2:0 благодаря голам Обафеми Мартинса и Адриано.

Шахтер – Интер 0:2

Голы: Мартинс, 67, Адриано, 78

Матч в Милане 24 августа закончился вничью 1:1. На гол Рекоби "горняки" ответили точным ударом Элано. Сама игра на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялась без зрителей.

Интер – Шахтер 1:1

Голы: Рекоба, 12 – Элано, 25

Севилья: 4 матча (две ничьи и два поражения), разница голов 7:10

"Шахтер" против "Севильи" сыграл четыре матча. Все они состоялись в рамках плей-офф – сначала Кубка УЕФА, а затем и Лиги Европы. И каждый раз дальше проходил именно испанский клуб. Впервые это было в 2007 году на стадии 1/8 финала. "Севилья" тогда была действующим обладателем трофея. В первом матче в Испании было назначено три пенальти, два из которых в ворота "Шахтера". При этом второй – на 88-й минуте. Сам матч закончился вничью 2:2. А судил этот матч известный арбитр Виктор Кашшаи.

Севилья – Шахтер 2:2

Голы: Марти, 8 (пен), Мареска, 88 (пен) – Хюбшман, 19, Матузалем, 60 (пен)

А вот ответный матч в Донецке надолго остался в памяти болельщиков команды. И это воспоминание было не слишком приятным. "Шахтер" выигрывал 2:1. Пока на 4-й компенсированной минуте времени не был назначен угловой. На его подачу ушел вратарь "Севильи" Палоп. И именно он сравнял счет в матче, забив головой на последних минутах. Учитывая, что в обоих матчах команды сыграли вничью 2:2, был назначен экстратайм, в котором Чевантон забил победный для "Севильи" гол. Команда прошла в следующий раунд, а затем и выиграла тогда еще Кубок УЕФА.

Шахтер – Севилья 2: 3 (д. ч.)

Голы: Матузалем, 49, Элано, 83 – Мареска, 53, Палоп, 90+4, Чевантон, 105

Во второй раз жребий свел "Шахтер" и "Севилью" уже в 2016 году. И это был полуфинал Лиги Европы. И снова действующим обладателем трофея была "Севилья". И снова первый матч закончился вничью 2:2. И снова "Севилья" избежала поражения благодаря пенальти в конце встречи. Вот только на этот раз матч состоялся во Львове. А за "Севилью" сыграл Евгений Коноплянка. который теперь выступает в "Шахтере".

Шахтер – Севилья 2:2

​Голы: Марлос, 23, Степаненко, 35-Витоло, 6, Гамейро, 82 (пен)

Матч на "Рамон Санчес Писхуан" принес победу "Севилье" 3:1. На гол Гамейро "горняки" ответили точным ударом Эдуардо. Но во втором тайме французский нападающий оформил дубль, а еще один гол забил Мариано. "Севилья" победила и вышла в финал. Там она сумела защитить свой титул.

Севилья – Шахтер 3:1

Голы: Гамейро, 9, 47, Мариано, 59 – Эдуардо, 44

Манчестер Юнайтед: 2 матча (ничья и поражение), разница голов 1:2

"Шахтер" с "Манчестер Юнайтед" попали в одну группу Лиги чемпионов в сезоне 2013/14. Первый матч сыграли в Донецке на "Донбасс Арене". "Шахтер" спасся в этом матче от поражения благодаря голу Тайсона. До этого Уэлбек забил за МЮ.

Шахтер – Манчестер Юнайтед 1: 1

Голы: Уэлбек, 18 – Тайсон, 76

Эти же команды сыграли в последнем туре группового этапа. "Шахтеру" надо было побеждать, чтобы выходить из группы. Или надеяться, что "Байер" проиграет "Реал Сосьедаду". Все сложилось против "горняков" – они минимально уступили, а немецкая команда выиграла. "Шахтер" занял третье место и вылетел в Лигу Европы.

Манчестер Юнайтед – Шахтер 1: 0

Гол: Эванс, 67

"Шахтер" имеет шанс переписать неудачную статистику. В понедельник, 17 августа, команда сыграет в полуфинале против "Интера". В случае победы в этом матче, "горняки" сыграют в финале Лиги Европы 21 августа. Их соперником будет победитель пары "Манчестер Юнайтед" – "Севилья".