17 серпня "Інтер" зустрінеться з донецьким "Шахтарем" у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Інтер – Шахтар: прогноз

Міланський "Інтер" в 1/4 фіналу Ліги Європи завдав поразки німецькому "Баєру", пише 24 канал. Зі старту італійці грали першим номером та вже на 15-й хвилині відкрили рахунок завдяки голу Баррели. Вже за шість хвилин "Інтеру" вдалось збільшити перевагу на табло. Результативний удар у активі Лукаку.

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Вже на 25-й хвилині "Баєру" вдалось відквитати один гол. Хаверц підхопив м'яч на підступах до воріт, обігрався з партнером та прошив голкіпера. Більше голів у матчі команди не забивали – 2:1.

"Шахтар" ж без проблем розгромив "Базель". Вже станом на 22 хвилину рахунок матчу був 2:0 на користь "гірників" завдяки голам Мораеса та Тайсона.

У другій 45-хвилинці "Шахтар" далі продовжував показувати, хто фаворит у зустрічі. На 75-й хвилині Патрік вдало реалізував пенальті, а за дві хвилин до кінця основного часу зустрічі своє прізвище на табло записав Додо. Бразилець уникнув офсайду та скористався прекрасним пасом Тете. Забити гол для Додо було тільки справою техніки, яка його не підвела. Суперник лише зумів забити гол престижу – 4:1.

Невдала статистика для донеччан

"Гірники" можуть перервати невтішну статистику у матчі проти італійського клубу. Донеччани двічі зустрічались із "Інтером". Вони вперше зіграли між собою 15 років – у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2005/06. Перший матч відбувся в 10 серпня Донецьку ще на стадіоні "Олімпійський". Тоді "нерадзуррі" перемогли 2:0 завдяки голам Обафемі Мартінса та Адріано.

Матч в Мілані 24 серпня закінчився внічию 1:1. На гол Рекоби "гірники" відповіли влучним ударом Елано. Сама гра на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбулася без глядачів.

Інтер – Шахтар: що прогнозують букмекери

Беззаперечним фаворитом зустрічі букмекери Parimatch вважають італійський "Інтер". На перемогу "нерадзуррі" стоїть коефіцієнт 1,75. На те, що команда Каштру все-таки буде святкувати успіх у матчі проти титулованого італійського суперника – 4,60. Нічия – 4,00.

Спеціалісти гадають, що "Інтер" побореться за титул Ліги Європи, вихід італійців вони оцінили у 1,40. Вихід "гірників"– 3,10.

Першими рахунок на табло відкриють італійці – 1,53. А на те, що "Шахтар" першим засмутить голкіпера суперника 2,50.

"Тотал матчу 2-3 голи" оцінений у 2,11. Експерти прогнозують, що вболівальники побачать голи обох команд – 1,64.

"Інтер" швидше за все у першій 45-хвилинці заб'є гол та буде перемагати. На гол італійців стоїть коефіцієнт 1,74. Вони вважають, що "Шахтар" не зможе забити "Інтеру" у першій частині зустрічі – 1,53.

Крапку у матчі на їх думку поставить "Інтер". Останній гол від італійської команди – 1,53. "Шахтар" останнім відзначиться у зустрічі – 2,50.

Донеччани "переможуть і тотал більше 2,5" – 6,20. На аналогічний показник донецького клубу, але "тотал матчу менше 2,5" оцінений у 9,40.