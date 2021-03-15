Иногда хочется реально врезать, – Усик рассказал, как сдерживается в конфликтных ситуациях
Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, что иногда проводил воспитательные беседы с людьми, которые его задевали.
Источник:ютуб-проект "Люди Церкви"
Усик известен своей религиозностью и склонностью к церкви. По словам спортсмена, вера помогает ему в жизни и, в частности, порой помогает разрешить конфликты.
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Иногда хочется человеку реально врезать. За его действия, речь, какие-то поступки, которые он совершает в отношении меня. Но я понимаю, что даже если я ему врежу, он не поймет. Он наоборот может на меня разозлиться. Я просто иногда вел такой диалог, объясняя, что его ждет, когда я ему врежу. Мы же можем испытывать и другие чувства: добро, любовь, радость и все остальное,
– поделился своим видением ситуации Усик.
Усик проведет следующий бой с Джо Джойсом
- Усик и Джойс должны провести бой в 2021 году. WBO решила санкционировать их встречу за временный титул чемпиона мира.
- Но с организацией поединка возникли проблемы. Сторону Усика не устроило предложение Джойса. Поэтому команды все еще ведут переговоры.
- Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, заявлял, что бой может состояться в мае – июне 2021 года. Сам Джойс считает, что Усик не откажется провести встречу в Великобритании.
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