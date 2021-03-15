Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) рассказал, что иногда проводил воспитательные беседы с людьми, которые его задевали.

Усик известен своей религиозностью и склонностью к церкви. По словам спортсмена, вера помогает ему в жизни и, в частности, порой помогает разрешить конфликты.

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Иногда хочется человеку реально врезать. За его действия, речь, какие-то поступки, которые он совершает в отношении меня. Но я понимаю, что даже если я ему врежу, он не поймет. Он наоборот может на меня разозлиться. Я просто иногда вел такой диалог, объясняя, что его ждет, когда я ему врежу. Мы же можем испытывать и другие чувства: добро, любовь, радость и все остальное,

– поделился своим видением ситуации Усик.

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