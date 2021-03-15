Іноді хочеться реально врізати, – Усик розповів, як стримується в конфліктних ситуаціях
Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) розповів, що іноді проводив виховні бесіди з людьми, які його зачіпали.
Джерело:ютуб-проєкт "Люди Церкви"
Усик відомий своєю релігійністю і схильністю до церкви. За словами спортсмена, віра допомагає йому в житті і, зокрема, часом допомагає вирішити конфлікти.
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Іноді хочеться людині реально врізати. За його дії, мову, якісь вчинки, які він робить щодо мене. Але я розумію, що навіть якщо я йому вріжу, він не зрозуміє. Він навпаки може на мене розізлитися. Я просто іноді вів такий діалог, пояснюючи, що його чекає, коли я йому вріжу. Ми ж можемо відчувати й інші почуття: добро, любов, радість і все інше,
– поділився своїм баченням ситуації Усик.
Усик проведе наступний бій з Джо Джойсом
- Усик і Джойс мають провести бій у 2021 році. WBO вирішила санкціонувати їх зустріч за тимчасовий титул чемпіона світу.
- Та з організацією поєдинку виникли проблеми. Сторону Усика не влаштувала пропозиція Джойса. Тому команди все ще ведуть перемовини.
- Френк Уоррен, менеджер Джойса, заявляв, що бій може відбутися у травні – червні 2021 року. Сам Джойс вважає, що Усик не відмовиться провести зустріч у Великій Британії.
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