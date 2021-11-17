Федерер пропустит Уимблдон

Недавно Иван Любичич, тренер швейцарца, поставил под сомнение то, что Федерер примет участие в Australian Open-2022. Сам Роджер подтвердил, что второй раз пропустит турнир в Мельбурне, где 6 раз торжествовал.

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По словам 40-летнего Роджера, он вряд ли выступит на Уимблдоне. В Лондоне теннисист одержал рекордных 8 побед.

Я сам буду очень удивлен, если смогу сыграть на Уимблдоне в этом году. Насчет Открытого чемпионата Австралии даже нет вопросов, что я его пропущу. Но для меня это тоже не удивительно,

– сказал швейцарец.

Федерер рассказал, что летом 2021 года обследование выявило у него повреждение мениска. Роджер в третий раз лег на операционный стол.

Теннисист согласился на хирургическое вмешательство не из-за спортивной составляющей, а для того, чтобы в будущем иметь полноценную жизнь.

Когда вернется Федерер

Как рассказали Федереру врачи, в январе 2022-го года он сможет легко бегать. К теннисным тренировкам швейцарец вернется не раньше марта.

В марте – апреле я смогу снова проводить тренировки, связанные с теннисом, делать выпады и более серьезные упражнения. И, конечно, нужно заново набрать физическую форму, которая необходима для тенниса высокого уровня. На данный момент я ожидаю, что смогу вернуться летом 2022 года,

– отметил Роджер.

Финальный аккорд Роджера

Федерер признался, что ему безразлично, когда состоится его возвращение на корт. Цель швейцарца – уйти из тенниса на своих условиях. Именно поэтому Роджер упорно борется с травмой колена.

"Я хочу в последний раз увидеть, на что способен. Я также хотел бы попрощаться с теннисом на своих условиях и на корте. Вот поэтому я вкладываю все силы в реабилитацию. Но моя жизнь точно не разрушится, если мне не удастся снова сыграть в финале Грэнд Слэма. Я знаю, что соревноваться на топ-уровне будет тяжело, но я верю в чудеса", – резюмировал теннисист.