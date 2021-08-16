Легенда тенниса ждет операцию
40-летний опытный теннисист Роджер Федерер советовался с врачами по поводу своего колена. После долгих разговоров стороны пришли к выводу, что швейцарцу необходимо лечь на операционный стол.
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Об этом Роджер сообщил у себя в инстаграме, записав обращение ко всем поклонникам. Легенда тенниса надеется, что все пройдет удачно и скоро фанаты снова увидят его на теннисном корте.
Из-за травмы Федерер досрочно завершил выступления в этом сезоне и пропустит US Open.
После Уимблдона мне пришлось непросто. Я много советовался с врачами насчет моего колена. К сожалению, они сообщили, что мне необходима операция. Я решил ее сделать. Мне нужно несколько месяцев на восстановление, но я хочу быть здоровым. Надеюсь, что я еще вернусь,
– рассказал спортсмен.
Обращение Федерера: видео
- В начале 2020 года у Федерера возникли некоторые проблемы с коленом. Произошло это на Australian Open, из-за чего швейцарец поставил теннис на паузу на довольно длительное время.
- Возвращение Роджера состоялось в 2021 году, но проблемы не дают покоя Федереру. Отметим, что в этом сезоне швейцарец участвовал в 5 турнирах, однако ни в одном не получил трофей.