Легенда тенниса ждет операцию

40-летний опытный теннисист Роджер Федерер советовался с врачами по поводу своего колена. После долгих разговоров стороны пришли к выводу, что швейцарцу необходимо лечь на операционный стол.

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Об этом Роджер сообщил у себя в инстаграме, записав обращение ко всем поклонникам. Легенда тенниса надеется, что все пройдет удачно и скоро фанаты снова увидят его на теннисном корте.

Из-за травмы Федерер досрочно завершил выступления в этом сезоне и пропустит US Open.

После Уимблдона мне пришлось непросто. Я много советовался с врачами насчет моего колена. К сожалению, они сообщили, что мне необходима операция. Я решил ее сделать. Мне нужно несколько месяцев на восстановление, но я хочу быть здоровым. Надеюсь, что я еще вернусь,

– рассказал спортсмен.

Обращение Федерера: видео