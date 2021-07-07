Хуберт Хуркач – Роджер Федерер 3:0 (6:3, 7:6, 6:0)

К слову "Король тенниса" разрывает Уимблдон: Федерер повторил уникальный рекорд Надаля

В первом сете Хуркач сумел реализовать один брейк-пойнт в шестом гейме, что позволило ему выиграть партию.

На старте второго сета Федерер оформил брейк и повел 3:0. Но швейцарец не сумел удержать преимущество. В седьмом гейме Хуркач выиграл подачу Роджера, а затем сравнял счет.

Победителя партии теннисисты разыграли на тай-брейке. Несколько невынужденных ошибок Федерера позволили поляку записать сет в свой актив.

В третьей партии на корте вообще не было борьбы. Федерер много ошибался и разгромно проиграл 6:0.

39-летний Федерер впервые в карьере проиграл сет на Уимблдоне, не выиграв ни одного гейма. Также Роджер впервые с 2002 года проиграл матч на Уимблдоне в трех сетах.

Для Хуркача это дебютный выход в полуфинал турнира серии Грэнд Слэм. Он только второй поляк, которому покорилось это достижение.

Хуркач – Федерер видеообзор

Вероятно, Уимблдон-2021 стал последним для Федерера. Швейцарец вернулся после двух операций на колене. Команда теннисиста заявляла, что продолжение карьеры Роджера будет зависеть от состояния его травмированной ноги.