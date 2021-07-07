Хуберт Хуркач – Роджер Федерер 3:0 (6:3, 7:6, 6:0)
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В первом сете Хуркач сумел реализовать один брейк-пойнт в шестом гейме, что позволило ему выиграть партию.
На старте второго сета Федерер оформил брейк и повел 3:0. Но швейцарец не сумел удержать преимущество. В седьмом гейме Хуркач выиграл подачу Роджера, а затем сравнял счет.
Победителя партии теннисисты разыграли на тай-брейке. Несколько невынужденных ошибок Федерера позволили поляку записать сет в свой актив.
В третьей партии на корте вообще не было борьбы. Федерер много ошибался и разгромно проиграл 6:0.
- 39-летний Федерер впервые в карьере проиграл сет на Уимблдоне, не выиграв ни одного гейма. Также Роджер впервые с 2002 года проиграл матч на Уимблдоне в трех сетах.
- Для Хуркача это дебютный выход в полуфинал турнира серии Грэнд Слэм. Он только второй поляк, которому покорилось это достижение.
Хуркач – Федерер видеообзор