В четвертом круге Ролан Гаррос Роджер Федерер должен был сыграть против итальянца Маттео Берреттини. Но этот матч не состоится. Как объяснил свое решение Федерер – все из-за проблем с коленом.

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"После обсуждения с командой я решил, что сегодня мне придется сняться с Открытого чемпионата Франции. После двух операций на колене и более года реабилитации мне важно прислушиваться к своему организму и не торопить события на пути к восстановлению. Я очень рад, что у меня за плечами три матча. Нет чувства приятнее, чем вернуться на корт. Скоро увидимся", – написал Роджер Федерер.

Роджер Федерер 20 раз побеждал на турнирах Grand Slam. Но на Ролан Гаррос победил лишь однажды – в 2009 году. Еще четыре раза он проиграл в финале – каждый раз испанцу Рафаэлю Надалю.

Снятие с Ролан Гаррос может быть связано с тем, что Федерер желает лучше подготовиться к старту Уимблдона, где он побеждал семь раз. Турнир стартует 28 июня.