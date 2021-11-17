Федерер пропустить Вімблдон

Нещодавно Іван Любичич, тренер швейцарця, поставив під сумнів те, що Федерер візьме участь в Australian Open-2022. Сам Роджер підтвердив, що вдруге пропустить турнір у Мельбурні, де 6 разів тріумфував.

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За словами 40-річного Роджера, він навряд чи виступить на Вімблдоні. У Лондоні тенісист здобув рекордних 8 перемог.

Я сам буду дуже здивований, якщо зможу зіграти на Вімблдоні цього року. Щодо Відкритого чемпіонату Австралії навіть немає питань, що я його пропущу. Але для мене це теж не дивно,

– сказав швейцарець.

Федерер розповів, що влітку 2021 року обстеження виявило у нього пошкодження меніска. Роджер втретє ліг на операційний стіл.

Тенісист погодився на хірургічне втручання не через спортивну складову, а для того, щоб у майбутньому мати повноцінне життя.

Коли повернеться Федерер

Як розповіли Федереру лікарі, у січні 2022-го року він зможе легко бігати. До тенісних тренувань швейцарець повернеться не раніше березня.

У березні – квітні я зможу знову проводити тренування, пов'язані з тенісом, робити випади та серйозніші вправи. І, звичайно, потрібно наново набрати фізичну форму, яка необхідна для тенісу високого рівня. На цей момент я очікую, що зможу повернутися влітку 2022 року,

– зазначив Роджер.

Фінальний акорд Роджера

Федерер зізнався, що йому байдуже, коли відбудеться його повернення на корт. Мета швейцарця – піти з тенісу на своїх умовах. Саме тому Роджер наполегливо бореться з травмою коліна.

"Я хочу востаннє побачити, на що здатний. Я також хотів би попрощатися з тенісом на своїх умовах та на корті. Ось тому я вкладаю усі сили у реабілітацію. Але моє життя точно не зруйнується, якщо мені не вдасться знову зіграти у фіналі Гренд Слему. Я знаю, що змагатися на топ-рівні буде важко, але я вірю у чудеса", – резюмував тенісист.