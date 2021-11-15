Федерер восстанавливается от травмы
Иван Любичич, тренер Федерера, прокомментировал вероятность участия теннисиста в Australian Open-2022. По словам хорвата, у Федерера совсем мало шансов выступить в Мельбурне.
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Думаю, шансов очень мало. Он пока восстанавливается, и я его знаю – если он играет турнир, то хочет его выиграть и выступать на все 100%. Поэтому участие в Australian Open маловероятно,
– сказал Любичич.
Тренер Федерера рассказал, что восстановление после травмы занимает больше времени. Вместе с тем Любичич заверил, что Федерер еще не планирует завершать карьеру и не примет это решение спонтанно.
"Ему 40 лет, поэтому надо иметь терпение. Восстановление уже происходит не так быстро, как раньше. Мы с ним разговаривали, и я могу заверить вас – он хочет вернуться в теннис. А когда он решит завершить карьеру, уход не будет внезапным", – резюмировал специалист.
Что известно о травме Федерера
- 40-летний Федерер травмировал колено на Australian Open в 2019 году. Несмотря на повреждения теннисист отыграл весь полуфинальный поединок против Новака Джоковича. Швейцарец никогда не завершал матчи досрочно.
- Из-за травмы Федереру сделали операцию и возвращение швейцарца планировали летом 2019-го. Однако теннисисту вновь пришлось перенести операцию, из-за которой он впервые с 1998 года пропустил Australian Open.
- В 2021 году Федерер наконец вернулся, но не выиграл ни одного турнира. Роджеру удалось дойти до четвертьфиналов Ролан Гаррос и Уимблдона. В Париже швейцарец отказался от игры в 1/4 финала, а в Лондоне потерпел болезненное поражение.
- После этого Федереру в третий раз сделали операцию. Сейчас он восстанавливается от повреждения.