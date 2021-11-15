Федерер восстанавливается от травмы

Иван Любичич, тренер Федерера, прокомментировал вероятность участия теннисиста в Australian Open-2022. По словам хорвата, у Федерера совсем мало шансов выступить в Мельбурне.

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Думаю, шансов очень мало. Он пока восстанавливается, и я его знаю – если он играет турнир, то хочет его выиграть и выступать на все 100%. Поэтому участие в Australian Open маловероятно,

– сказал Любичич.

Тренер Федерера рассказал, что восстановление после травмы занимает больше времени. Вместе с тем Любичич заверил, что Федерер еще не планирует завершать карьеру и не примет это решение спонтанно.

"Ему 40 лет, поэтому надо иметь терпение. Восстановление уже происходит не так быстро, как раньше. Мы с ним разговаривали, и я могу заверить вас – он хочет вернуться в теннис. А когда он решит завершить карьеру, уход не будет внезапным", – резюмировал специалист.

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