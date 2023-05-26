"Хэйни называли чемпионом электронной почты": топ-промоутер высказался о поражении Ломаченко

Мир бокса подвергает сомнению справедливость победы Девина Хэйни над Василием Ломаченко. Впрочем, Эдди Хирн считает, что американец заслужил триумф в ближнем бою.

В минувшую субботу, 20 мая, Василий Ломаченко потерпел поражение в первом с октября поединке. Украинец уступил Девину Хэйни в борьбе за звание абсолютного чемпиона в легкой весовой категории.

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Американец выиграл по единодушному решению судей. Впрочем, многие фанаты бокса подвергают сомнению такой итог, считая, что Ломаченко должен был торжествовать.

При Василии уже вступился Теофимо Лопес. А вот известный промоутер Эдди Хирн напротив считает Хэйни заслуженным победителем. Правда, он признался, что не смотрел поединок полностью.

Я не видел весь сражение и посмотрел много ярких хайлайтов. Ненавижу, когда люди говорят, что это было ограбление и насчитывают 115-113. Как это может быть ограбление? Выходит, что это был поединок равных. Зрители решили для себя, в какую сторону будут считать, особенно после толчка со стороны Дэвина. Нужно выразить уважение к Хэйни. Его называли чемпионом электронной почты, когда Ломаченко с ним не сражался или Top Rank не позволили ему сразиться. Он уехал в Австралию и дважды избил Камбососа, а теперь победил Ломаченко. Как бы вы ни смотрели, это было близкое сражение. Сражались два элитных легковеса. Я был рад увидеть победу Дэвина,

– заявил Хирн.

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