Теофимо Лопес-старший высказал свое мнение о победе Дэвида Хейни над Василием Ломаченко. Американский тренер не удовлетворен результатом матча.
Достойно внимания Бой Усик – Дюбуа состоится в Польше: команда украинца выиграла промоутерские торги
Кража титула и чести
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, отметил, что он не согласен с победой Хейни, Американский тренер уверен, что у украинца украли триумф в тот вечер, что недопустимо для бокса и в отношении Украины.
Теофимо Лопес-старший отметил, что победа Хейни – это позор для бокса, а также это бесчестие в отношении Ломаченко и Украины, поскольку у Украины есть абсолютный чемпион, и вот титул у него "украли". Американец отметил, что Украина уже достаточно пострадала в нынешнем мире.
Украинцам не дали даже одной ночи, одной возможности быть большими в этом мире, быть счастливыми, хотя бы час отпраздновать победу без бомбардировок. Это был момент, чтобы дать им надежду. По-моему, украинцы – очень сильные люди. Они каждый день все принимают с благодарностью. Мы этого не видим. Мы воспринимаем все как данность, когда просыпаемся: "Ой, мы не получили того, мы не получили этого. Я должен оплатить свои счета". Эти люди каждый день живут в страхе, потому что их родные могут погибнуть. Слава Богу, мы не проходим через это,
– сказал Теофимо Лопес-старший.
Непонятное решение
- Напомним, что Дэвид Хейни победил Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), что вызвало волну возмущения.
- Поскольку большинство считает, в том числе и голова Top Rank да Жан-Клод Ван Дамм, что украинец без колебаний должен был выйти триумфатором из данной дуэли Зрители сразу не согласились с результатом поединка, поэтому один из них бросил бутылку в голову отца Хэйни.
- Ломаченко решил обжаловать решение судей, готовясь к реваншу, да вот Хейни словесно набросился на Василия из-за его действий, обидел украинца Ранее Хейни и физически набрасывался на Ломаченко еще перед боем, за что получил солидный штраф.