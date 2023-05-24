В преддверии мегафайта в Лас-Вегасе боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Во время обязательной предматчевой процедуры Хейни не сдержался и резко толкнул Ломаченко.
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Уже тогда стало известно, что абсолютный чемпион получит штраф за свое поведение. Сумму наказания Хейни обнародовал в обращении к Ломаченко.
Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок,
– написал американец.
Что же так разозлило чемпиона
- Напомним, что Хейни одержал победу над Ломаченко благодаря единогласному решению судей.
- Однако многие эксперты и даже зрители на трибунах арены MGM Grand Garden были не согласны с приговором судей.
- Команда Ломаченко подготовила апелляцию, а менеджер украинца Эгис Климас отправил письма боксерским организациям. Они надеются организовать реванш для экс-чемпиона мира.
- За бой абсолютный чемпион получил 4 миллиона долларов, а Ломаченко – 3 миллиона. Теперь Хейни должен отдать из гонорара 400 тысяч долларов.
- Все эти события вывели из равновесия Хейни.