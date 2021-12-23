Через 2 года после боя Гвоздик признался, что уже в четвертом раунде почувствовал приближение поражения в этом поединке.

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"Моей основной проблемой в этом бою была функциональная готовность, которой не было напрочь. С точки зрения бокса, меня Артур ничем не удивил. Я думаю, что тактически мой план на бой был довольно неплох, но в четвертом раунде у меня уже не было сил. Я отчетливо помню, что сидел и смотрел на ту девочку, которая ходила с этим квадратиком, табличкой номер четыре. Думаю: "Б***ь, наверное, сегодня мне победить не удастся", – начал Гвоздик.

Также он назвал причину поражения, после которого пришлось завершить карьеру:

В четвертом раунде я уже сидел и думал, как же мне встать с этой табуретки. Я, честно говоря, не знаю, как я дожил до девятого или десятого раунда. Это на каких-то, видимо, морально-волевых качествах. Почему подготовка была такой слабой? Все допускают ошибки, мы же люди. Всем свойственно ошибаться.

Что известно о Гвоздике