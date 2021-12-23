Через 2 роки після бою Гвоздик зізнався, що вже у четвертому раунді відчув приближення поразки у цьому поєдинку.

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"Моєю основною проблемою в цьому бою була функціональна готовність, якої не було геть-чисто. З погляду боксу, мене Артур нічим не здивував. Я думаю, що тактично мій план на бій був досить непоганий, але в четвертому раунді у мене вже не було сил. Я чітко пам'ятаю, що сидів і дивився на ту дівчинку, яка ходила з цим квадратиком, табличкою номер чотири. Думаю: "Б***ь, напевно, сьогодні мені перемогти не вдасться", – почав Гвоздик.

Також він назвав причину поразки, після якої довелося завершити кар'єру:

У четвертому раунді я вже сидів і думав, як же мені встати з цієї табуретки. Я, щиро кажучи, не знаю, як я дожив до дев'ятого чи десятого раунду. Це на якихось, мабуть, морально-вольових якостях. Чому підготовка була такою слабкою? Всі припускаються помилок, ми ж люди. Усім властиво помилятися.

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