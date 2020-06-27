Боксер поделился главными факторами завершения карьеры в интервью порталу BoxingScene. Он заявил, что кроме пандемии коронавируса повлияло также то, что вскоре у него не будет возможности провести титульный поединок.

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Решения Гвоздика

Как признается Гвоздик, он чувствует себя хорошо, поэтому сейчас наступило время перемен в жизни. Он считает, что из-за ситуациию с пандемией коронавируса пришлось бы начинать все с чистого листа. Гвоздик бережет свое здоровье и хочет оставаться здоровым.

Боксер активно ищет возможности нового развития в своей жизни. Ранее сообщалось, что Гвоздик завершил карьеру из-за бизнеса. Ему было сложно совмещать профессиональную карьеру и работу в другой отрасли.

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