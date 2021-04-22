Заинтересовать могут только деньги
Гвоздик в очередной раз отметил, что не пытался навязаться на бой с Джо Смитом-младшим, после того, как американец победил Максима Власова.
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"Когда после победы Смита в инстаграме я написал, что кое-кто мне обещал поединок с победителем, я не пытался схватиться за соломинку, чтобы мне дали бой", – сказал Гвоздик.
По словам 34-летнего украинца, вернуть в ринг его могут только деньги. Титулы, по словам Гвоздика, его не интересуют.
Если мне и предложат что-то, то я, наверное, не соглашусь. Свое решение я принял еще год назад. Если оставить интригу, то можете, конечно, мне предложить варианты, обсудим. Пояса мне уже не интересны, заинтересовать могут только деньги,
– отметил боксер.
- Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры в 2020 году. Свое решение боксер объяснил намерением заняться бизнесом. Также украинец жаловался, что во время пандемии коронавируса сложно организовать бой.
- Последний поединок Александр провел осенью 2019 года. Украинец в США проиграл титул WBC россиянину Артуру Бетербиеву.
- В активе Гвоздика 17 побед в 18 поединках на профессиональном ринге. Александр – бронзовый призер Олимпийских игр-2012.