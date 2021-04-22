Заинтересовать могут только деньги

Гвоздик в очередной раз отметил, что не пытался навязаться на бой с Джо Смитом-младшим, после того, как американец победил Максима Власова.

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"Когда после победы Смита в инстаграме я написал, что кое-кто мне обещал поединок с победителем, я не пытался схватиться за соломинку, чтобы мне дали бой", – сказал Гвоздик.

По словам 34-летнего украинца, вернуть в ринг его могут только деньги. Титулы, по словам Гвоздика, его не интересуют.

Если мне и предложат что-то, то я, наверное, не соглашусь. Свое решение я принял еще год назад. Если оставить интригу, то можете, конечно, мне предложить варианты, обсудим. Пояса мне уже не интересны, заинтересовать могут только деньги,

– отметил боксер.