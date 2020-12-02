Бывший украинский боксер Александр Гвоздик летом 2020 года объявил о завершении профессиональной карьеры. Похоже, что Гвоздик соскучился по боксу и намекнул о возвращении.

В своем инстаграме Гвоздик напомнил, что два года назад он стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Тогда украинец грубо победил Адониса Стивенсона.

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Два года назад я стал чемпионом мира по версии WBC. Эти воспоминания заставляют меня задуматься: Возможно, это еще не все?,

– написал Гвоздик.

Как Гвоздик стал чемпионом

1 декабря 2018 года состоялся бой Александра против Адониса Стивенсона за титул WBC. Украинец победил досрочно, отправив канадца в тяжелый нокаут.

Стивенсон пережил серьезную черепно-мозговую травму и попал в больницу. Ему была проведена операция, после чего боксер был введен в состояние искусственной комы.

По неподтвержденной информации, у него была парализована правая часть тела. В октябре 2019 года жертва Гвоздика заново научился ходить и вернулся в спортзал.

После боя со Стивенсоном украинец защитил титул в бою против Дуду Нгумбу. В октябре 2019 года Гвоздик проиграл пояс россиянину Артуру Бетербиеву.

Летом 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры. Он покинул профессиональный бокс с 17 победами и одним поражением.