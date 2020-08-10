Коронавирус у "Динамо", жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: главные новости спорта 9 августа
В воскресенье, 9 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.
Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом
Сразу у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус COVID-19. Заболевшие футболисты – форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух. Игроки соседствуют по комнате на базе клуба, пишет 24 канал.
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После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.
Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов 2020/2021
9 августа прошла жеребьевка первого отборочного этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Своих соперников узнали клубы, в которых выступают украинские футболисты.
Результаты жеребьевки
- "Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)
- "Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)
- "Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия)
- "Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)
- "Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)
- "Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)
- "Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)
- "Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)
- "Флориана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румыния)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)
- "Карабах" (Азербайджан) – "Силекс" (Македония)
- "Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)
- "Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)
- "Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)
- "Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)
- "Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)
- "Клаксвик" (Фарерские острова – "Слован" (Словакия)
Украинцы в Лиге чемпионов
- Участие в первом отборочном этапе Лиги чемпионов примут 5 клубов, в которых играют украинцы.
- Венгерский "Ференцварош" тренирует украинец Сергей Ребров, а цвета клуба защищают Александр Зубков и Игорь Харатин.
- За шотландский "Селтик" выступает игрок сборной Украины Марьян Швед.
- Беларусское "Динамо" Брест представляют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.
- За латвийскую "Ригу" выступают Вячеслав Шарпар и Роман Дебелко.
- В казахстанской "Астане" на воротах стоит украинец Дмитрий Непогодов.
Ферстаппен выиграл гран-при 70-летия Формулы-1
В Великобритании на трассе "Сильверстоун" состоялось гран-при 70-летия Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Ферстаппен выиграл первую гонку в сезоне и прервал серию Mercedes, пилоты которой выиграли 4 предыдущие этапы. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а стартовавший первым Валттери Боттас завершил гран-при третьим.
Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в сезоне
Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля был удостоен награды Trofeo Garra. Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в прошлом сезоне.
30-летний украинец во второй раз получил Trofeo Garra. Впервые его признали самым ценным игроком "Альбасете" по итогам сезона 2017/18. Сезон 2017/18 был дебютным для Романа в составе "Альбасете".
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