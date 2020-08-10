В воскресенье, 9 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Двое футболистов "Динамо" заразились коронавирусом

Сразу у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус COVID-19. Заболевшие футболисты – форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух. Игроки соседствуют по комнате на базе клуба, пишет 24 канал.

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После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов 2020/2021

9 августа прошла жеребьевка первого отборочного этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Своих соперников узнали клубы, в которых выступают украинские футболисты.

Результаты жеребьевки

"Ференцварош" (Венгрия) – "Юргорден" (Швеция)

"Селтик" (Шотландия) – "КР Рейкьявик" (Исландия)

"Легия" (Польша) – "Дрита" (Косово)/"Линфилд" (Северная Ирландия)

"Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)

"Коннас-Ки" (Уэльс) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Европа" (Гибралтар)

"Будучность" (Черногория) – "Лудогорец" (Болгария)

"Арарат-Армения" (Армения) – "Омония" (Кипр)

"Флориана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румыния)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Рига" (Латвия)

"Карабах" (Азербайджан) – "Силекс" (Македония)

"Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Тирана" (Албания)

"Динамо" Брест (Беларусь) – "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегия) – "Куопио" (Финляндия)

"Флора" (Эстония) – "Судува" (Литва)

"Целе" (Словения) – "Дандолк" (Ирландия)

"Клаксвик" (Фарерские острова – "Слован" (Словакия)

Украинцы в Лиге чемпионов

Участие в первом отборочном этапе Лиги чемпионов примут 5 клубов, в которых играют украинцы.

Венгерский "Ференцварош" тренирует украинец Сергей Ребров, а цвета клуба защищают Александр Зубков и Игорь Харатин.

За шотландский "Селтик" выступает игрок сборной Украины Марьян Швед.

Беларусское "Динамо" Брест представляют украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди.

За латвийскую "Ригу" выступают Вячеслав Шарпар и Роман Дебелко.

В казахстанской "Астане" на воротах стоит украинец Дмитрий Непогодов.

Ферстаппен выиграл гран-при 70-летия Формулы-1

В Великобритании на трассе "Сильверстоун" состоялось гран-при 70-летия Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл первую гонку в сезоне и прервал серию Mercedes, пилоты которой выиграли 4 предыдущие этапы. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а стартовавший первым Валттери Боттас завершил гран-при третьим.

Роман Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в сезоне

Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля был удостоен награды Trofeo Garra. Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в прошлом сезоне.

30-летний украинец во второй раз получил Trofeo Garra. Впервые его признали самым ценным игроком "Альбасете" по итогам сезона 2017/18. Сезон 2017/18 был дебютным для Романа в составе "Альбасете".