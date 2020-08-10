Коронавірус у "Динамо", жеребкування Ліги чемпіонів 2020/21: головні новини спорту 9 серпня
У неділю, 9 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.
Двоє футболістів "Динамо" заразилися коронавірусом
Одразу у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус COVID-19. Хворі футбоілсти – це форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух. Гравці є сусідами по кімнаті на базі клубу, пише 24 канал.
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Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЛР-тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.
Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.
Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів 2020/2021
9 серпня пройшло жеребкування першого відбіркового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Своїх суперників дізналися клуби, в яких виступають українські футболісти.
Результати жеребкування
- "Ференцварош" (Угорщина) – "Юргорден" (Швеція)
- "Селтік" (Шотландія) – "КР Рейк'явік" (Ісландія)
- "Легія" (Польща) – "Дріта" (Косово)/"Лінфілд" (Північна Ірландія)
- "Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)
- "Коннас-Кі" (Уельс) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)
- "Црвена Звезда" (Сербія) – "Європа" (Гібралтар)
- "Будучность" (Чорногорія) – "Лудогорець" (Болгарія)
- "Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Омонія" (Кіпр)
- "Флоріана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румунія)
- "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Рига" (Латвія)
- "Карабах" (Азербайджан) – "Сілекс" (Македонія)
- "Динамо" Тбілісі (Грузія) – "Тірана" (Албанія)
- "Динамо" Брест (Білорусь) – "Астана" (Казахстан)
- "Мольде" (Норвегія) – "Куопіо" (Фінляндія)
- "Флора" (Естонія) – "Судува" (Литва)
- "Целє" (Словенія) – "Дандолк" (Ірландія)
- "Клаксвік" (Фарерські острови) – "Слован" (Словаччина)
Українці в Лізі чемпіонів
- Участь у першому відбірковому етапі Ліги чемпіонів візьмуть 5 клубів, в яких грають українці.
- Угорський "Ференцварош" тренує українець Сергій Ребров, а кольори клубу захищають Олександр Зубков та Ігор Харатін.
- За шотландський "Селтік" виступає гравець збірної України Мар'ян Швед.
- Білоруське "Динамо" Брест представляють українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.
- За латвійську "Ригу" виступають В'ячеслав Шарпар та Роман Дебелко.
- У казахстанській "Астані" на воротах стоїть українець Дмитро Непогодов.
Ферстаппен виграв гран-прі 70-річчя Формули-1
У Британії на трасі "Сільверстоун" відбулося гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.
Ферстаппен виграв першу гонку в сезоні та перервав серію Mercedes, пілоти якої виграли 4 попередні етапи. Друге місце посів пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас, який стартував першим, завершив гран-прі третім.
Роман Зозуля став найкращим гравцем "Альбасете" в сезоні
Український форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля був удостоєний нагороди Trofeo Garra. Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" в минулому сезоні.
30-річний українець вдруге отримав Trofeo Garra. Вперше його визнали найціннішим гравцем "Альбасете" за підсумками сезону 2017/18. Сезон 2017/18 був дебютним для Романа у складі "Альбасете".