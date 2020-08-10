У неділю, 9 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Двоє футболістів "Динамо" заразилися коронавірусом

Одразу у двох гравців київського "Динамо" виявили коронавірус COVID-19. Хворі футбоілсти – це форвард Назарій Русин і гравець молодіжного складу Роман Вантух. Гравці є сусідами по кімнаті на базі клубу, пише 24 канал.

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Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЛР-тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.

Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Відбулося жеребкування Ліги чемпіонів 2020/2021

9 серпня пройшло жеребкування першого відбіркового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. Своїх суперників дізналися клуби, в яких виступають українські футболісти.

Результати жеребкування

"Ференцварош" (Угорщина) – "Юргорден" (Швеція)

"Селтік" (Шотландія) – "КР Рейк'явік" (Ісландія)

"Легія" (Польща) – "Дріта" (Косово)/"Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Шериф" (Молдова) – "Тола" (Люксембург)

"Коннас-Кі" (Уельс) – "Сараєво" (Боснія і Герцеговина)

"Црвена Звезда" (Сербія) – "Європа" (Гібралтар)

"Будучность" (Чорногорія) – "Лудогорець" (Болгарія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) – "Омонія" (Кіпр)

"Флоріана" (Мальта) – ЧФР Клуж (Румунія)

"Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль) – "Рига" (Латвія)

"Карабах" (Азербайджан) – "Сілекс" (Македонія)

"Динамо" Тбілісі (Грузія) – "Тірана" (Албанія)

"Динамо" Брест (Білорусь) – "Астана" (Казахстан)

"Мольде" (Норвегія) – "Куопіо" (Фінляндія)

"Флора" (Естонія) – "Судува" (Литва)

"Целє" (Словенія) – "Дандолк" (Ірландія)

"Клаксвік" (Фарерські острови) – "Слован" (Словаччина)

Українці в Лізі чемпіонів

Участь у першому відбірковому етапі Ліги чемпіонів візьмуть 5 клубів, в яких грають українці.

Угорський "Ференцварош" тренує українець Сергій Ребров, а кольори клубу захищають Олександр Зубков та Ігор Харатін.

За шотландський "Селтік" виступає гравець збірної України Мар'ян Швед.

Білоруське "Динамо" Брест представляють українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.

За латвійську "Ригу" виступають В'ячеслав Шарпар та Роман Дебелко.

У казахстанській "Астані" на воротах стоїть українець Дмитро Непогодов.

Ферстаппен виграв гран-прі 70-річчя Формули-1

У Британії на трасі "Сільверстоун" відбулося гран-прі 70-річчя Формули-1. Перемогу в гонці здобув пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен виграв першу гонку в сезоні та перервав серію Mercedes, пілоти якої виграли 4 попередні етапи. Друге місце посів пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, а Валттері Боттас, який стартував першим, завершив гран-прі третім.

Роман Зозуля став найкращим гравцем "Альбасете" в сезоні

Український форвард іспанського клубу "Альбасете" Роман Зозуля був удостоєний нагороди Trofeo Garra. Зозуля став найкращим футболістом "Альбасете" в минулому сезоні.

30-річний українець вдруге отримав Trofeo Garra. Вперше його визнали найціннішим гравцем "Альбасете" за підсумками сезону 2017/18. Сезон 2017/18 був дебютним для Романа у складі "Альбасете".