Сразу у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом информирует официальный сайт ФК "Динамо". Заболевшие футбоилсты – это форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух. Игроки соседствуют по комнате на базе клуба.

Читайте также: В украинском клубе повторная вспышка коронавируса: заболели двое футболистов

После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.

Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.

Кроме того, случай COVID-19 обнаружен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы "Динамо" отправлены на двухнедельный карантин.

Что известно о Русине и Вантухе

21-летний Русин первую половину сезона 2019/2020 провел в "Заре", после чего был возвращен в Киев и пользовался спросом у Алексея Михайличенко, но особых результатов не показал. Всего за "Динамо" провел 32 матча в УПЛ в которых забил 7 голов.

22-летний Вантух за "Динамо" в чемпионате Украины еще не дебютировал. Сдавался в аренду донецкому "Олимпику" и "Александрии", где неплохо о себе заявил.