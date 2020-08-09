Роман Зозуля стал лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне
Украинский форвард испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля был удостоен награды Trofeo Garra. Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" в прошлом сезоне.
Награду присуждает культурная ассоциация Альбасете самому ценному игроку клуба в сезоне. Об этом информирует сайт "Альбасете".
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30-летний украинец во второй раз получил Trofeo Garra. Впервые его признали самым ценным игроком "Альбасете" по итогам сезона 2017/18.
Сезон 2017/18 был дебютным для Романа в составе "Альбасете".
Как сложился сезон для Зозули
Зозуля в этом сезоне провел за "Альбасете" в Сегунде 38 матчей. В его активе 4 гола и 2 результативные передачи.
Команда украинца не смогла вмешаться в борьбу за выход в Примеру. "Альбасете" в основном боролся за сохранение прописки в Сегунде.
Что такое Примера?
Сильнейший футбольный дивизион Испании. Сегунда – второй по значимости чемпионат Испании.
Также сезон для украинца был омрачен скандалом с фанатами "Райо Вальекано". Как известно, на матче "Альбасете" с "Райо" фанаты оскорбляли украинца и называли нацистом.
В результате скандала "Райо Вальекано" наказали закрытием трибун и штрафом.