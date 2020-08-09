Определился третий спарринг-партнер "Динамо" в рамках игровой программы подготовки к новому сезону.

12 августа состоится товарищеский матч "Динамо" – "Полесье". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Время начала контрольного матча пока не сообщается. Встреча пройдет на базе киевского клуба в Конча-Заспе.

Динамовцы начали подготовку к сезону 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе. 7 августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг – против ровненского "Вереса", в котором одержали победу (3:0) благодаря голам Дуелунда, Супряги и где Пени.

Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" сыграет с четвертой командой прошлого сезона УПЛ и участником квалификации Лиги Европы – черниговской "Десной".

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