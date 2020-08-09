Коронавирус не помеха: "Динамо" определились с очередным соперником в спаррингах
Определился третий спарринг-партнер "Динамо" в рамках игровой программы подготовки к новому сезону.
12 августа состоится товарищеский матч "Динамо" – "Полесье". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Время начала контрольного матча пока не сообщается. Встреча пройдет на базе киевского клуба в Конча-Заспе.
Динамовцы начали подготовку к сезону 30 июля. Команда проводит сбор на клубной базе в Конча-Заспе. 7 августа подопечные Мирчи Луческу провели свой первый спарринг – против ровненского "Вереса", в котором одержали победу (3:0) благодаря голам Дуелунда, Супряги и где Пени.
Во вторник, 11 августа, киевское "Динамо" сыграет с четвертой командой прошлого сезона УПЛ и участником квалификации Лиги Европы – черниговской "Десной".
Коронавирус в "Динамо"
- Сразу у двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус COVID-19. Заболевшие футболисты – форвард Назарий Русин и игрок молодежного состава Роман Вантух. Игроки соседствуют по комнате на базе клуба.
- После этого всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были проведены ПЦР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались отрицательными.
- Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин.
- Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала.