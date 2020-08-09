В воскресенье, 9-го августа, в Великобритании на трассе "Сильверстоун" состоялось гран-при 70-летия Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл первую гонку в сезоне и прервал серию Mercedes, пилоты которой выиграли 4 предыдущие этапы, сообщает 24 канал. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, а Валттери Боттас, который стартовал первым, завершил гран-при третьим.

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Из-за карантина автодром "Сильверстоун" в Великобритании принимал два этапа. 2 августа гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Повторный этап на "Сильверстоуне" решили назвать гран-при 70-летие Формулы-1.

Ход гонки

Старт гонки не увенчался большим количеством обгонов. Макс Ферстаппен вышел на третье место, обошел Нико Хюлькенберга. Две позиции потерял Шарль Леклер.

Больше всего потерял Себастьян Феттель, которого развернуло. Немец оказался последним.

Problems for Seb off the start - he's spun!



He's now running in P18 #F170 #F1 pic.twitter.com/beoc22Mxuc — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Уже на седьмом кругу первый пит-стоп провели в Red Bull. В боксы за жесткой резиной заехал Албон. После Албона в боксах побывали еще несколько пилотов.

На 14 круге лидерство Хэмилтону отдал Боттас, который заехал на пит-стоп. К британцу приблизился Ферстаппен, который находился в зоне DRS. Льюис вовремя заехал на пит-стоп.

До последнего на пит-стоп не заезжал Ферстаппен, однако на двадцать седьмом кругу голландец таки сдался. Макс выехал вторым за Боттасом, но сразу опередил финна.

LAP 28/52



Verstappen wastes no time hunting down Bottas and he's past the Finn on the same lap! #F170 #F1 pic.twitter.com/LmroY2Nr7C — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

На 33 круге одновременно на пит-стоп заехали лидеры Ферстаппен и Боттас. В лидеры вышел Хэмилтон, который решил оставаться на трассе несмотря на "пузыри" на колесах.

На сорок втором круге Хэмилтон таки сменил резину и в лидеры вышел Ферстаппен с отрывом в 4 секунды над Боттасом. На третье место вышел Леклер, однако Шарля ждал еще один заезд в боксы.

LAP 34/52



Hamilton leads the race, but for how long - surely he'll have to pit soon with that tyre wear? #F170 #F1 pic.twitter.com/mzmH69kTGA — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Через три круга Хэмилтон уже был "на хвосте" у Леклера и прошел пилота Ferrari. Лидеру Льюис проиграл 9 секунд, а от партнера по команде Боттаса отставал на 5 секунд.

В конце гонки Хэмилтон таки опередил Боттаса, но догнать Ферстаппена не успел. Неожиданно четвертым финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер.

В топ-10 попали: