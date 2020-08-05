Во вторник, 4 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Космические зарплаты футбольных чиновников в Украине

Украинские футбольные чиновники получают немалые суммы за свою работу. Зарплатную ведомость работников Украинской ассоциации футбола опубликовали в сети, пишет 24 канал.

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Зарплатную ведомость с 1 января по 31 марта 2020 года опубликовал журналист Константин Андриюк. Больше всего получил Мирон Маркевич. Председатель комитета национальных сборных команд ежемесячно получал более 707 тысяч гривен. Председатель комитета по этике и честной игре Франческо Баранка за этот период ежемесячно получал более 513 тысяч гривен. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко – 432 тысяч гривен. Председатель комитета арбитров Лучано Лучи – 411 тысяч гривен.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий в месяц получает 327 тысяч гривен.

Отметим, что Олег Протасов, как председатель комитета профессионального футбола, получил по 323 тысячи гривен ежемесячно. В то же время сопредседатель этого комитета Игорь Беланов – 153 тысячи гривен. Олег Блохин значится сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола. За это он получает 115 тысяч гривен.

Наталья Прищепу дисквалифицировали из-за допинга

Украина осталась без ведущей спортсменки на Олимпиаде-2020. Наталья Кроль (Прищепа) дисквалифицирована за употребление допинга.

Дисквалифицировали Наталью Кроль на 20 месяцев – с 16 января 2020 до 15 сентября 2021 года. Таким образом спортсменка пропустит Олимпийские игры, которые запланированы на август 2021 года.

За что дисквалифицировали Наталью Кроль

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (до этого выступала под фамилией Прищепа) специализируется в беге на 800 метров. В феврале она сдала положительную допинг-пробу. В крови украинки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. От 23 февраля ее отстранили от всех соревнований до окончательного решения.

Наталья Кроль – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018 годов), чемпионка II Европейских игр (2019) в командном первенстве.

На Олимпийских играх в 2016 году заняла четырнадцатое место в беге на 800 метров.

Икер Касильяс объявил об окончании карьеры

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс объявил об окончании карьеры. В 2019 году он перенес инфаркт, но после этого восстановил карьеру.

Что известно об Икере Касильясе

Икер Касильяс является воспитанником мадридского "Реала". За основную команду он начал выступать с 1999 года.

С "Реалом" он 5 раз выигрывал чемпионат Испании, а еще четыре – Лигу чемпионов. В общем сыграл в 510 матчах за команду.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах), а в 2010 году стал чемпионом мира.

"Динамо" узнало первых соперников под руководством Луческу

"Динамо" в этот четверг, 6 августа сыграет первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником киевлян в этом спарринге будет представитель второй лиги – ровенский "Верес".

Также Telegram-канал "Динамо Киев Inside" информирует, что у команды Мирчи Луческу запланированы еще три спарринга.

"Кроме "Вереса", достигнута договоренность о проведении спаррингов с "Десной", "Колосом" и "Олимпиком". Место проведения остается неизменным – НТВ "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.