Икер Касильяс объявил об окончании карьеры
Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. В 2019 году он перенес инфаркт, но после этого возобновил карьеру.
О решении закончить карьеру футболиста Икер Касияльс сообщил на своей странице в твиттере.
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"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не результат, к которому ты приходишь. Потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и достижениях в карьере можно только мечтать", – написал Касияльс.
Что известно об Икере Касильясе
- Икер Касильяс является воспитанником мадридского "Реала". За основную команду он начал выступать с 1999 года.
- С "Реалом" он 5 раз выигрывал чемпионат Испании, а еще четыре – Лигу чемпионов. Всего сыграл в 510 матчах за команду.
- Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах), а в 2010 году стал чемпионом мира.
- В 2015 году он перебрался в португальский "Порту".
- В мае 2019 года во время тренировки у Икера Касильяса случился сердечный приступ. Его госпитализировали. После этого в "Порту" заявили об окончании карьеры игрока. И о том, что Касильяс войдет в тренерский штаб.
- Но уже в июле 2019 года Касильяс вернулся в клуб. Однако к тренировкам он приступил лишь в октябре 2019 года. Но ни одного матча с этого времени не сыграл.
- 4 августа 2020 года Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.