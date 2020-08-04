Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. В 2019 году он перенес инфаркт, но после этого возобновил карьеру.

О решении закончить карьеру футболиста Икер Касияльс сообщил на своей странице в твиттере.

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"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не результат, к которому ты приходишь. Потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и достижениях в карьере можно только мечтать", – написал Касияльс.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Что известно об Икере Касильясе

Икер Касильяс является воспитанником мадридского "Реала". За основную команду он начал выступать с 1999 года.

С "Реалом" он 5 раз выигрывал чемпионат Испании, а еще четыре – Лигу чемпионов. Всего сыграл в 510 матчах за команду.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах), а в 2010 году стал чемпионом мира.

La semana va de #recuerdos...

En Kiev, un día como hoy, hace 8 años levantando la EURO 2012 pic.twitter.com/gtn6EWDKUv — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020