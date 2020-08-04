Украина осталась без ведущей спортсменки на Олимпиаде-2020. Наталья Кроль (Прищепа) дисквалифицирована за употребление допинга.

Решение о дисквалификации Натальи Кроль приняло Athletics Integrity Unit, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

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Дисквалифицировали Наталью Кроль на 20 месяцев – с 16 января 2020 до 15 сентября 2021 года. Таким образом спортсменка пропустит Олимпийские игры, которые запланированы на август 2021 года.

Кроме того, аннулированы все результаты Натальи Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.

Спортсменка согласилась с наказанием за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.

За что дисквалифицировали Наталью Кроль

Украинская легкоатлетка Наталья Кроль (до этого выступала под фамилией Прищепа) специализируется в беге на 800 метров. В феврале она сдала положительную допинг-пробу. В крови украинки нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. С 23 февраля ее отстранили от всех соревнований до окончательного решения.

Наталья Кроль – чемпионка Европы в беге на 800 метров (2016 и 2018 годов), чемпионка II Европейских игр (2019 год) в командном первенстве.

На Олимпийских играх в 2016 году заняла 14-ое место в беге на 800 метров.