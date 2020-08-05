У вівторок, 4 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Космічні зарплати футбольних чиновників в Україні

Українські футбольні чиновники отримують чималі суми за свою роботу. Зарплатну відомість працівників Української асоціації футболу опублікували в мережі, пише 24 канал.

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Зарплатну відомість з 1 січня до 31 березня 2020 року опублікував журналіст Костянтин Андріюк. Найбільше отримав Мирон Маркевич. Голова комітету національних збірних команд щомісяця отримував понад 707 тисяч гривень. Голова комітету з етики та чесної гри Франческо Баранка за цей період щомісяця отримував понад 513 тисяч гривень. Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко – 432 тисячі гривень. Голова комітету арбітрів Лучано Лучі – 411 тисяч гривень.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький в місяць отримує 327 тисяч гривень.

Відзначимо, що Олег Протасов, як голова комітету професіонального футболу, отримав по 323 тисячі гривень щомісяця. Водночас співголова цього комітету Ігор Бєланов – 153 тисячі гривень. Олег Блохін значиться співголовою ради стратегічного розвитку професіонального футболу. За це він отримує 115 тисяч гривень.

Наталію Прищепу дискваліфікували через допінг

Україна залишилася без провідної спортсменки на Олімпіаді-2020. Наталія Кроль (Прищепа) дискваліфікована через вживання допінгу.

Дискваліфікували Наталію Кроль на 20 місяців – з 16 січня 2020 року до 15 вересня 2021 року. Таким чином спортсменка пропустить Олімпійські ігри, які заплановані на серпень 2021 року.

За що дискваліфікували Наталію Кроль

Українська легкоатлетка Наталія Кроль (до цього виступала під прізвищем Прищепа) спеціалізується в бігу на 800 метрів. В лютому вона здала позитивну допінг-пробу. В крові українки знайшли заборонену речовину гідрохлортіазид. Від 23 лютого її відсторонили від усіх змагань до остаточного рішення.

Наталія Кроль – чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів (2016 та 2018 років), чемпіонка II Європейських ігор (2019 року) у командній першості.

На Олімпійських іграх у 2016 році посіла 14-у сходинку в бігу на 800 метрів.

Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри

Легендарний іспанський воротар Ікер Касільяс оголосив про закінчення кар'єри. У 2019 році він переніс інфаркт, але після цього відновив кар'єру.

Що відомо про Ікера Касільяса

Ікер Касільяс є вихованцем мадридського "Реалу". За основну команду він почав виступати з 1999 року.

З "Реалом" він 5 разів вигравав чемпіонат Іспанії, а ще чотири – Лігу чемпіонів. Загалом зіграв у 510 матчах за команду.

Зі збірною Іспанії він двічі вигравав чемпіонат Європи (у 2008 та 2012 роках), а у 2010 році став чемпіоном світу.

"Динамо" дізналося перших суперників під керівництвом Луческу

"Динамо" в цей четвер, 6 серпня зіграє перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником киян в цьому спарингу буде представник Другої ліги – рівненський "Верес".

Також Telegram-канал "Динамо Київ Inside" інформує, що у команди Мірчі Луческу заплановані ще три спаринги.

"Крім "Вереса", досягнута домовленість про проведення спарингів з "Десною", "Колосом" і "Олімпіком". Місце проведення залишається незмінним – НТБ "Конча-Заспа", – йдеться в повідомленні.