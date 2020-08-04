"Динамо" в этот четверг, 6 августа, сыграет первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Соперником киевлян в этом матче будет представитель Второй лиги ровненский "Верес". Сам поединок пройдет на одном из полей клубной базы "Динамо" в Конча-Заспе, сообщает dynamo.kiev.ua.

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Также Telegram-канал "Динамо Inside" информирует, что у команды Мирчи Луческу запланированы еще три спарринга.

"Кроме "Вереса", достигнута договоренность о проведении спаррингов с "Десной", "Колосом" и "Олимпиком". Место проведения остается неизменным – НТБ "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.

Первый матч под руководством Луческу

3 августа "Динамо" провело двусторонний матч под руководство нового наставника команды Мирчи Луческу.

Тренерский штаб "Динамо" поделил игроков на две команды, они играли в манишках зеленого и оранжевого цветов. Команды сыграли три тайма по 30 минут каждый.