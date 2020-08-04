Украинские футбольные чиновники получают немалые суммы за свою работу. Зарплатную ведомость сотрудников Украинской ассоциации футбола опубликовали в сети.

Зарплатную ведомость с 1 января по 31 марта 2020 года опубликовал журналист Константин Андриюк. Однако там нет данных о зарплате, которую получил президент УАФ Андрей Павелко.

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Больше всех получил Мирон Маркевич. Глава комитета национальных сборных команд ежемесячно получал свыше 707 тысяч гривен. Председатель комитета по этике и честной игре Франческо Баранка за этот период ежемесячно получал более 513 тысяч гривен. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко – 432 тысячи гривен. Глава Комитета арбитров Лучано Лучи – 411 тысяч гривен.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Запесоцкий в месяц получает 327 тысяч гривен.

Отметим, что Олег Протасов, как председатель комитета профессионального футбола, получал по 323 тысячи гривен ежемесячно. В то же время сопредседатель этого комитета Игорь Беланов – 153 тысячи гривен. Олег Блохин числится сопредседателем совета стратегического развития профессионального футбола. За это он получает 115 тысяч гривен.

"Невероятно рад за Блохина и Беланова! Учитывая то, что оба в том доме футбола появляются раз в год на какие-то церемонии, это невероятно удачная монетизация их Золотых Мячей", – отметил Константин Андриюк.

Также зарплату в более чем сто тысяч гривен получает в УАФ один из руководителей управления обеспечения деятельности Ассоциации Дмитрий Пелин. У остальных работников суммы несколько ниже.



Зарплатная ведомость работников УАФ