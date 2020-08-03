Суркис готов продать "Динамо"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, если поступит хорошее предложение. Дети не хотят продолжать дело отца.
Суркис откровенно рассказал об этом в комментарии телеканалу 112.
Читайте также: Судьба скандального Родригеса в руках Луческу: новые детали карьеры легионера
Нет желающих
По его словам, в футбол братья Суркисы пришли еще в далеком 1996 году, но с тех пор не было ни одного предложения о покупке киевского клуба.
Все говорят, что надо продать. Я готов, но нет желающих,
– заявил Суркис.
Игорь Суркис добавил, что его дочери не хотят в будущем руководить "Динамо".
Он также подчеркнул, что для него главное – результат команды, а деньги примерно на десятом месте. Он большой фанат футбола, поэтому не покидает клуб.
С 1998/02 года Суркис был вице-президентом киевского "Динамо", а с 2002 года стал президентом киевлян.
Вместе с братом Григорием входит в 50 самых богатых украинцев.
-
Знаменитый клуб из Кривого Рога официально вернулся на футбольную карту Украины: фотосегодня , 12:27
-
Надо будет поменять всех вас: Суркис пригрозил игрокам "Динамо" за неудачу с Луческу31 июля , 08:33
-
Румынские ультрас поставили ультиматум фанатам киевского "Динамо" из-за Луческу1 августа , 17:45